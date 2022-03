La Chaîne Boutique Wii est désormais inaccessible... Pour toujours ?

D'après plusieurs sites spécialisés dont Nintendo Everything et GoNintendo, il est, en ce moment, impossible d'accéder à la chaîne Boutique de la Wii. Bon, ok, ça ne risque pas de provoquer une émeute surtout qu'on ne peut plus rien y acheter depuis début 2019 . Cependant, cela signifie que vous ne pouvez plus re-télécharger les applications et vos jeux, achetés précédemment, ni écouter la magnifique musique d'ascenseur qui lui sert de fond musical. A priori, la boutique est inaccessible aussi bien aux Etats-Unis, qu'en Europe- même si nous n'avons pas pu le vérifier. Sur le site officiel Nintendo qui répertorie les problèmes de réseau ou de maintenance, rien n'est signalé. Evidemment, on sait que tôt ou tard, les services de téléchargement de la Wii prendront fin. Mais on peut penser que Nintendo préviendra à l'avance pour permettre aux possesseurs de la petite console blanche de récupérer leur jeux. On peut donc penser que c'est un problème temporaire mais, évidemment, on vous tiendra au courant.

N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et à nous faire remonter les infos, si vous en avez.

Lire aussi :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube​