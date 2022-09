L'Anime NieR: Automata dévoile une première bande-annonce et quelques détails

Très attendu, NieR:Automata The End of YoRHa Edition doit débarquer sur Nintendo Switch dès le 6 octobre prochain . Parallèlement au jeu, un Anime intitulé NieR:Automata Ver1.1a doit quant à lui débarquer dans les télévisions japonaises à partir de janvier prochain . Si pour l'instant celui-ci n'avait eu droit qu'à un teaser, A-1 Pictures et Ryoji Mausyama (respectivement le studio d'animation derrière l'Anime et le réalisateur des épisodes) se sont joint à Yoko Tara (le créateur de la saga NieR) pour dévoiler une courte bande-annonce et quelques détails sur l'histoire de ce futur dessin animé.

Le réalisateur de l'Anime a surtout tenu à rassurer les fans inquiets du traitement réservé au scénario du jeu dans cette adaptation en affirmant que l'histoire de cet Anime sera originale.

Je vois souvent des fans qui s'inquiètent du fait que les créateurs traversent leur processus créatif avec un mépris total pour le jeu original. Mais dans ce cas, ces inquiétudes n'ont aucun fondement.

Taro Yoko a quant à lui ajouté ceci :

Nier: Automata était une histoire que nous avons créée pour être un jeu, [...] donc la copier telle quelle ne ferait pas une histoire intéressante pour un anime.

Prêt pour cette adaptation de NieR:Automata The End of YoRHa Edition ? Que pensez-vous de cette première bande-annonce ?