Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Le mini-jeu de Kirby Samuraï sera jouable en ligne

Kirby's Return to Dream Land Deluxe est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 24 février prochain . Le jeu démarre timidement sa campagne de communication, attendant que la vague Fire Emblem Engage soit derrière nous, en dévoilant quelques croustillants détails sur son gameplay.

C'est via un tweet de Nintendo of America que nous apprenons aujourd'hui que le mini-jeu de Kirby Samuraï sera jouable en ligne et que les joueurs pourront battre le record des autres joueurs en ligne et envoyer leurs performances sur les serveurs du jeu pour à leur tour être battus. Pour illustrer ce sympathique ajout, Nintendo of America nous a dévoilé quelques images de ce mini-jeu repensé.

Unsheathe your sword and get ready for a Samurai Kirby battle of epic proportions! New to #Kirby's Return to Dream Land Deluxe, you can hop online and compete against player records from all over the world! pic.twitter.com/akAy7xA1M2