Kirby’s Dream Land 2, BurgerTime Deluxe, Side Pocket et Xevious ajoutés à la ludothèque du Nintendo Switch Online

La ludothèque de jeux gratuits pour les abonnés au Nintendo Switch Online et au Nintendo Switch Online + Pack Additionnels s'agrandit aujourd'hui avec quatre nouveaux jeux pour les émulateurs Nes, Super Nes et Game Boy. Au menu, pour les abonnés :

Les joueurs pilotent le Solvalou et affrontent les forces de Xevious.

Combattez les ennemis aériens avec le zapper, et les ennemis terrestres avec le blaster.

Ce jeu propose également 26 types de personnages avec leurs propres noms de code.

La série Arcade Archives a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d'œuvre classiques d'Arcade.

Les joueurs peuvent modifier différents paramètres de jeu tels que la difficulté du jeu, et également reproduire l'atmosphère des paramètres d'affichage d'arcade à ce moment-là. Les joueurs peuvent également rivaliser les uns avec les autres de partout dans le monde avec leurs scores élevés.

Profitez du chef-d'œuvre qui a créé une génération pour les jeux vidéo.