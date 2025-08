Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes s'offre une longue bande-annonce

C'est la grosse sortie de Nintendo du mois d'août (enfin non, il y a Drag x Drive aussi), Kirby est de retour en version augmentée sur Nintendo Switch 2 avec Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes. Comme son nom l'indique, cette version du jeu original de 2022 dédiée à la nouvelle console du constructeur japonais va être l'occasion pour les joueurs de bénéficier de graphismes et performances améliorées, mais surtout d'un nouveau contenu dénommé Le pays des étoiles filantes. Au menu, de nouveaux stages, mais aussi de nouvelles transformations pour la petite boule jaune. Nous vous laissons découvrir la dernière bande-annonce en date qui dévoile toutes les nouveautés de cette version. Pour rappel, Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes sera disponible à partir du 28 août 2025 .