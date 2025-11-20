Kirby Air Riders - La course débute officiellement sur Nintendo Switch 2

Avant-dernier gros titre de Nintendo pour l'année 2025, et accessoirement dernière création de Masahiro Sakurai, Kirby Air Riders est officiellement disponible ce jour sur Nintendo Switch 2, et il compte bien gommer les défauts de son grand-frère Kirby Air Ride sorti initialement sur Gamecube. Si vous n'avez pas eu l'occasion de tester la démo, sachez que notre test complet est également disponible dans nos colonnes.

City Trial : ce mode issu du Kirby Air Ride original est de retour, et cette fois il se déroule sur une nouvelle île volante appelée Skaïa. Ici, les riders peuvent circuler librement et collecter des bonus, attaquer leurs adversaires pour endommager (et voler) leur bolide, dans le but d’améliorer autant que possible leur propre véhicule. Des événements aléatoires se produiront tout au long de cette phase. Dans cette première partie du mode City Trial, les joueurs disposeront de cinq minutes d’action intense pour trouver leur bolide et ramasser autant de bonus que possible.

La seconde partie du mode City Trial est intitulée Stades. Dans les stades, les riders s’affrontent pour la victoire aux commandes de leurs bolides améliorés. Chaque stade propose un défi différent que les joueurs choisiront stratégiquement en fonction des bonus qu’eux-mêmes ou leurs adversaires auront accumulés. Jusqu’à 16 joueurs*2 peuvent participer ensemble à un City Trial et, grâce aux matchs par équipes*3, deux équipes de huit peuvent s’affronter.

Air Ride : dans ce mode, jusqu’à six pilotes s’affrontent pour franchir en tête la ligne d’arrivée. Pendant la course, chaque bolide disperse de petites étoiles sur la piste. Une fois ramassées, ces étoiles augmentent la vitesse du rider. De plus, en attaquant les riders adverses, les joueurs peuvent aussi obtenir des étoiles pour bénéficier d’un boost supplémentaire.



Leçons : Kirby Air Riders propose une grande variété de riders, bolides, techniques et modes de jeu, c’est pourquoi certains joueurs auront peut-être besoin d’un peu de temps pour perfectionner leurs compétences. Le mode Leçons leur permettra d’apprendre les bases du jeu et d’essayer certaines mécaniques de gameplay plus avancées.



Top Ride : Top Ride est un mode de course vu de haut qui propose des circuits inspirés des parcours disponibles dans le mode Air Ride. Top Ride peut accueillir jusqu’à huit joueurs en ligne, ou jusqu’à quatre joueurs*2 et quatre ORDIs hors ligne sur une seule console.



Road Trip : dans ce mode, vous allez devoir prendre la route et relever différents défis dans les modes Air Ride, City Trial et Top Ride, notamment des courses, des combats et des événements, tout en récupérant des bolides et des objets à utiliser entre les défis. Toutefois, ce road trip n’est pas un road trip comme les autres. Kirby, Roi DaDiDou, Waddle Dee, Starman et d’autres riders se lancent dans cette aventure pour une bonne raison, et il y a une histoire derrière tout ça.

Modes supplémentaires : le Contre-la-montre se joue en solo dans les modes Air Ride ou Top Ride. Il met au défi les joueurs de réaliser le meilleur temps sur un nombre de tours défini. L’Essai libre se pratique également dans ces deux modes. Il permet aux joueurs de s’entraîner au pilotage et de peaufiner leurs meilleurs temps. En City Trial, il est possible d’utiliser l’Essai libre pour explorer Skaïa sans aucune limite de temps et sans obstacles.



amiibo : chaque figurine amiibo*4 de Kirby Air Riders est en deux parties, un rider et un bolide, comme Kirby et l’Étoile Warp, qui peuvent être associés comme il vous plaît. Créez la combinaison que vous voulez, puis scannez l’amiibo ainsi obtenu pour le faire apparaître en tant que rider FIG en jeu. En participant à des compétitions avec eux, le niveau du rider ainsi que sa maîtrise du bolide augmenteront.

Par ailleurs, Kirby Air Riders proposera de nouvelles fonctionnalités en ligne et multijoueur afin d’offrir différentes façons de jouer entre amis ou en famille :

Foyer : dans Kirby Air Riders, le foyer*2 *3 est un nouveau moyen de se retrouver entre amis pour jouer en ligne. Fonctionnant comme un salon, cet espace permet aux joueurs de se déplacer librement avec leur rider, d’organiser des matchs, d’interagir avec leurs amis et de choisir le mode auquel ils souhaitent jouer. Un foyer peut accueillir jusqu’à 32 joueurs et plusieurs matchs peuvent s’y dérouler simultanément.



Niveau de victoire : le jeu propose un système de classes et une nouvelle statistique appelée "Niveau de victoire"*3. Le classement d’un joueur dans sa classe n’est pas indiqué par une lettre, mais à l’aide de couleurs. Le "Niveau de victoire" est également affiché sur le permis du joueur.



Permis : dans Kirby Air Riders, toute expérience multijoueur en ligne commence par la création d’un permis*3 grâce auquel les autres joueurs pourront identifier un joueur en ligne. Le permis est visible lorsque vous affrontez d’autres joueurs.

De plus, les joueurs pourront personnaliser leur expérience Kirby Air Riders comme bon leur semble en acquérant et en modifiant leurs bolides Air Ride avec des Miles, en relevant les défis de la grille de missions, en créant leur garage personnalisé et en sélectionnant la musique diffusée pendant le City Trial, parmi une multitude d’options.