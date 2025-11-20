Nintendo Switch 2

Kirby Air Riders - l'amiibo Roi DaDiDou et Étoile tank est disponible à l'achat

Par ggvanrom - Le 03/07 à 18:35

Disponible depuis le 20 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2 en versions physique et dématérialisée, Kirby Air Riders continue de développer son contenu annexe, notamment avec ses fameux amiibo interchangeables au niveau des véhicules. Après Kirby et Waddle Dee, c'est au tour du Roi DaDiDou et de son Étoile tank de s'offrir une sortie dans tous les étals au prix conseillé de 59,99€. A noter que les prochains amiibo de la série attendus sont Kirby Épée et Dragoon et DaDiDou Noir et Hydra.

Kirby Air Riders
Nintendo
Sora Ltd.

  • 20 novembre 2025
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