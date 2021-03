Kirby 64 : The Crystal Shards : un code secret dévoilé 20 ans après sa sortie

Kirby 64 : The Crystal Shards est un des grands jeux de la licence Kirby sorti en 2000/2001 sur la console 64 bits de Nintendo. Si vous n'y avez pas joué, vous connaissez peut-être ses deux PNJ emblématiques : la peintre Adeleine et sa petite fée Ribbon, guests jouables de Kirby Star Allies. le dernier opus sorti sur Nintendo Switch. Aujourd'hui, le jeu revient dans l'actualité car 20 ans après sa sortie, un code triche a été découvert par un fan nommé Shirokirby permettant d'obtenir un jeu terminé à 100%. Ce code nécessite d'utiliser le troisième fichier de sauvegarde et de brancher une deuxième manette. Il faut ensuite maintenir le bouton L tout en réalisant la combinaison suivante C haut deux fois, R, C Droit, C gauche avant d'appuyer sur Start. Vous obtenez alors une partie avec un jeu terminé à 100%. Retrouvez ci-dessous la manœuvre effectuée par Shirokirby grâce à un tweet publié par un autre fan du nom de Grampy.

A noter que Kirby 64 : The Crystal Shards est toujours disponible en téléchargement sur Wii U- voir ici.

earlier today, someone2639 discovered a hidden cheat code in kirby 64. if you plug in a second controller, then hold L and press C up, C up, R, C right, C left, then start, your third file will have 100% completion. https://t.co/KkVybJgfxx