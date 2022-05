Kirby 64: The Crystal Shards rejoint enfin l'offre d'abonnement du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Annoncé depuis le début du lancement de ce nouvel abonnement, Kirby 64 : The Crystal Shards vient de dévoiler sa date de sortie, ou plutôt sa date de disponibilité pour les abonnés à l'offre Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Ce sera donc le 20 mai prochain que l'opus Nintendo 64 des aventures de la petite boule rose de Sakurai rejoindront le catalogue de jeux Nintendo 64 déjà disponibles.

Il ne reste plus qu'à Pokémon Snap de confirmer sa sortie le mois prochain pour que Nintendo ait tenu sa promesse tacite d'ajouter un jeu par mois sur le service après les arrivées successives en 2022 de Banjo-Kazooie en janvier , de The Legend of Zelda: Majora’s Mask en février , F-Zero X en mars et Mario Golf en avril .