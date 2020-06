Kingdom Hearts: Melody of Memory : un nouveau jeu de rythme bientôt sur Nintendo Switch

Vous espérez depuis longtemps l'arrivée de Kingdom Hearts sur Nintendo Switch ? Réjouissez-vous, la licence vient enfin d'être annoncée sur la console de Nintendo. Evidemment si vous avez pris le temps de lire le titre de la news et pas simplement "Kingdom Hearts + Nintendo Switch, vous savez déjà qu'il s'agit d'un jeu de rythme. Sinon, bon retour sur Terre. Nommé Kingdom Hearts: Melody of Memory, le jeu permettra de s'amuser sur plus de 140 titres incluant la B.O des Kingdom Hearts, des musiques Disney et d'autres choses encore. Le jeu inclura aussi des batailles en ligne. En attendant d'autres détails le trailer est à voir ci-dessous. Voir aussi le site officiel japonais.

Kingdom Hearts: Melody of Memory sortira cette année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Source : Jp