Kingdom Come Deliverance - Le RPG médiéval annoncé sur Nintendo Switch

Simulation médiévale sortie en 2018 sur supports concurrents, Kingdom Come Deliverance s'apprête à croiser le fer de nouveau sur Nintendo Switch. Warhorse Studios a en effet fait appel à Saber Interactive, ayant porté The Witcher 3 sur Nintendo Switch entre autres, pour proposer cette expérience médiévale aux joueurs.

En attendant la date de sortie de cette version Switch ainsi que les premiers visuels officiels, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de la version de 2018.

La Bohême, située au cœur de l’Europe, est une région dotée d’une grande richesse culturelle, de filons d’argent pur et de châteaux à perte de vue. La mort du bien-aimé souverain, l’Empereur Charles IV, a plongé le royaume dans une période sombre. Depuis, le joyau du Saint Empire Romain est en proie à la guerre, la corruption et la discorde. C’est Venceslas, l’un des fils de Charles, qui a hérité de la couronne. À la différence de son père, Venceslas, est un monarque naïf, indulgent et dépourvu de véritable ambition. Son demi-frère et roi de Hongrie, Sigismond le Renard Roux, a bien senti cette faiblesse. Prétextant une visite de courtoisie, Sigismond se rend en Bohême pour y capturer son demi-frère. Désormais sans roi pour la gouverner, la Bohême est exploitée sans complexe par Sigismond qui s’accapare ses richesses.

Vous incarnez Henry, le fils d’un forgeron. La guerre civile faisant rage, vous assistez impuissant à l’assaut des mercenaires qui surgissent pour détruire votre village et massacrer vos amis et votre famille. Après avoir échappé de justesse à la violente offensive, vous vous saisissez de votre épée et partez riposter. Vengez la mort de vos parents et apportez votre aide pour repousser les oppresseurs !

Due to your overwhelming feedback. the unthinkable becomes thinkable!! In collaboration with @TweetsSaber, #KingdomComeDeliverance is coming to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/zztWhNhjgs