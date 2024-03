Kingdom Come: Deliverance - L'aventure épique du Moyen Âge est disponible sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le découvrir sur supports concurrents, le RPG d'action historique Kingdom Come: Deliverance est désormais disponible sur Nintendo dans une édition complète sobrement intitulée Royal Edition. Adapté à la console hybride par Saber interactive en collaboration avec Warhorse Studios, cette version est proposée en physique et en dématérialisé, et propose aux joueurs le jeu complet, ainsi que tous les DLC, à savoir Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards et A Woman's Lot.

Découvrez Kingdom Come: Deliverance, un RPG lauréat de 30 récompenses en monde ouvert narratif qui vous plonge dans une aventure médiévale épique à travers le Saint-Empire romain germanique. Vous êtes Henry, le fils d’un forgeron. Plongé dans une guerre civile, vous assistez impuissant à l’attaque de votre village et au massacre de votre famille et de vos amis. Échappant de justesse à l’assaut brutal, vous empoignez votre épée, bien décidé à riposter. Vengez la mort de vos parents en luttant contre les envahisseurs, accomplissez des quêtes hors du commun et faites des choix déterminants. Faites l’expérience d’un immense action-RPG se déroulant dans une Bohème médiévale authentique où vous voulez, quand vous voulez. Fonctionnalités : Un monde ouvert immense et réaliste : explorez la Bohème médiévale, visitez de majestueux châteaux et parcourez de vastes champs et de luxuriantes forêts.

Une histoire non linéaire : accomplissez des quêtes de différentes façons possibles, puis assumez les conséquences de vos décisions.

Des combats exigeants : à distance, furtivement ou au corps à corps. Choisissez vos armes et exécutez des dizaines de combinaisons lors de combats aussi trépidants qu’impitoyables.

Progression de personnage : choisissez votre équipement, améliorez vos compétences et obtenez de nouveaux atouts.

Un monde dynamique : vos actions influenceront la réaction des personnes qui vous entourent. Combattez, volez, séduisez, menacez, persuadez ou soudoyez.

Une fidélité historique : rencontrez des personnages qui ont vraiment existé et vivez comme dans la Bohème médiévale. La Royal Edition contient Kingdom Come: Deliverance et tous ses DLC : Trésors du passé, L'essor du phénix, Les Galantes Aventures du Courtois Hans Capon, Mauvaise troupe et Le lot des femmes. Désormais sur Nintendo Switch – Jouez où vous voulez, quand vous voulez. Développé pour tirer parti des fonctionnalités de la Nintendo Switch, offrant une véritable expérience immersive, où que vous soyez.