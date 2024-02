Kingdom Come: Deliverance confirme sa sortie mi-mars sur Nintendo Switch

Le RPG médiéval Kingdom Come: Deliverance a fait une apparition timide lors du Nintendo Direct Partner Showcase de ce 21 février. Et pourtant, c'est à cette occasion que sa date de sortie a été confirmée. Prenez note, le jeu sera disponible sur nos consoles hybrides à partir du 15 mars 2024.

Retrouvez Henry, le fils d’un forgeron. Plongé dans une guerre civile brutale, vous assistez, impuissant, à l'assaut de votre village par des assaillants qui massacrent vos proches. Échappant de justesse à cette attaque, vous vous lancez dans une quête pour venger vos parents et repousser les forces d'invasion.

Développée par Saber Interactive et en collaboration avec Warhorse Studios, retrouvez cette incroyable saga immersive au creux de votre main, sur votre écran de Nintendo Switch.

La Royal Edition sera disponible en physique mais également sur le Nintendo eShop en 2024 et inclura l’ensemble des DLCs déjà connus : Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards et A Woman's Lot.

Caractéristiques de la version portable :