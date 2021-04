King's Bounty II nous présente en vidéo le monde enchanté de Nostria

Prochain titre de 1C Entertainment à voir le jour sur Nintendo Switch, King's Bounty II s'est offert dernièrement un tout nouveau trailer dénommé "Unite Them or Fall". Ce dernier permet aux joueurs de découvrir plus en détail le monde de Nostria, ainsi que les nombreux dangers qui les guettes. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le trailer se termine avec la date de sortie officielle du jeu, calée au 24 août 2021.

Les ténèbres s’abattent sur le monde de Nostria. Conspiration, sabotages, et nécromancie assombrissent le pays. Les différentes comtés exigent l’indépendance, les bandits jonchent les routes et des rumeurs sur le pouvoir écrasant de Blight circulent dans l’ombre. Le vieux roi Claudius a été empoisonné et ne peut plus gouverner son royaume. C’est son fils, Prince Adrian, qui doit maintenant unir les terres dans la tourmente, tandis que sa puissance et sa foi sont remises en question par le peuple.

Il reste cependant un dernier espoir. Peut-être qu’un sauveur se cache quelque part dans le royaume, bien décidé à se battre et à enfin réinstaurer l’ordre et la paix à Nostria.

Après quatre ans de travail, une équipe de 150 développeurs s’affaire à présent aux derniers détails concernant le développement de King's Bounty II. Doté de plus de 200 personnages uniques, une bande-son dynamique, un scénario travaillé (plus de 200 000 mots), un monde magnifique, et plus de 50 heures de gameplay, le monde de King's Bounty II n’attend plus qu’à être découvert !