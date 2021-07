King's Bounty II passe GOLD et s'offre un nouveau trailer pour l'occasion

Il n'y a rien de plus satisfaisant pour un développeur de voir passer son jeu Gold, à comprendre voir le développement enfin terminé, et le jeu prêt à passer à être mis sur support à destination du public (et voir les ventes exploser, cela va de soi). Aujourd'hui c'est au tour de King's Bounty II, dernier né de 1C Entertainment et Prime Matte, de passer par cette étape clé. Pour célébrer la nouvelle comme il se doit, 1C Entertainment vient de dévoiler aux joueurs le premier trailer officiel du jeu que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Pour rappel, King's Bounty II est attendu pour le 24 aout 2021 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Une version PC a étalement été confirmée comme étant en cours de développement.