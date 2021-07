King's Bounty II dévoile son second personnage jouable : Katharine

En attendant la sortie officielle de King's Bounty II planifiée pour dans un mois, 1C Entertainment and Prime Matter continuent de leur côté à dévoiler des informations sur le titre. Dernièrement c'est donc un focus sur le deuxième personnages jouable du jeu Katharine, une femme-mage qui fait preuve d'une éloquence aussi puissante que les sorts qu'elle lance. Nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous.

Katharine est issue d'une longue lignée de nobles comtes de Rigern, les souverains de la région montagneuse et accidentée de Nostria. Elle a passé plus de 20 ans loin de Nostria, parcourant les ruines de dragons et les vestiges de l'ancienne Antis, à la recherche de connaissances arcaniques et de magie. Cependant, lorsque Katharine cesse de recevoir les impôts dont elle a besoin pour financer ses expéditions et ses recherches mystiques, elle découvre que son neveu, Maurice, a pris le contrôle de son comté. Outrée par cette situation, elle se rend à l'Assemblée universelle pour demander au roi de lui rendre son pouvoir...