King's Bounty II - Elisa nous narre son histoire dans un nouveau trailer

Dernier personnage jouable du jeu vidéo King's Bounty II signé 1C Entertainment et Prime Matter, Elisa se dévoile enfin aux joueurs avec un tout nouveau trailer dédié. Une occasion idéale d'en apprendre davantage sur cette héroïne avant la sortie officielle du jeu.

Elisa est une paysanne de Lorian qui croit en sa mission spéciale de sauver toute la Nostria. Sa patrie, Lorian, est en proie à une guerre civile depuis plus de dix ans. Lors d'un affrontement entre paysans et mercenaires, Elisa a soudainement acquis des capacités magiques qui l'ont aidée à repousser l'ennemi, loin de son village, puis de tout le sud de Lorian. Choisie par la volonté de son peuple, Elisa se rend à l'Assemblée universelle. Elle veut que le roi la reconnaisse comme légat au nom de son peuple. De cette façon, elle aurait accès aux ressources militaires et à d'autres moyens d'établir l'ordre à Nostria.