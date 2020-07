Kid Icarus : les figurines Figma Pit et Dark Pit disponibles en précommande

Avis aux collectionneurs et aux amateurs de la série Kid Icarus cette news est faite pour vous. Good Smile Company, l'entreprise japonaise spécialisée dans les produits dérivés, vient d'annoncer sur son site officiel l'arrivée en précommande de figurine Figma Pit et Dark Pit de l'opus Kid Icarus : Uprising. Les figurines Figma sont des figurines articulées possédant en plus la possibilité de changer de visage, d'armes, de gadget, etc. à votre guise.

Si vous êtes intéressé par ces magnifiques objets de collection alors il vous faudra débourser environ 70€ l'unité et patienter jusqu'en janvier 2021 pour les recevoir en main propre chez vous. Des photos sont d'ores et déjà disponibles ci-dessous.

D'ailleurs si vous ne le saviez pas, la Figma Link et la Figma Lucina sont aussi en précommande sur le site officiel de Good Smile Company.