Keywe le jeu des Kiwis postiers se met déjà à jour

À peine sorti, KeyWe le jeu de facteur dans lequel vous aurez loisir d'incarner des kiwis, non pas les fruits mais bel et bien les oiseaux néo-zélandais, se met déjà jour. Disponible sur Nintendo Switch depuis le 31 août dernier et coûtant 24,99 euros sur l'eShop, Keywe peut se targuer d'avoir un début de suivi exemplaire de la part de ses développeurs Stonewheat & Sons avec au menu de la correction de bugs, mais aussi quelques réajustements pour plus de confort de jeu et surtout de nouveaux items pour la garde-robe de vos facteurs. Retrouvez ci-dessous le patch-note complet du jeu :

Correction de bugs

Réajustements du gameplay et de la difficulté

Améliorations visuelles et retouches des cinématiques

Mise à jour des items de la garde-robe (avec l'ajout de nouveautés)

Avez-vous craqué pour ces Kiwis tout mignons ? Où en êtes-vous dans la distribution du courrier ?

Bienvenue dans KeyWe, le puzzle-game postal en coop, où fun, chaos et frénésie se mêlent et s'entremêlent joyeusement. Accrochez-vous car vous avez du courrier à livrer tous azimuts ! Eh oui, vous incarnez Jeff et Debra, deux petits oiseaux kiwis qui ne sont autres que les deux nouvelles recrues du Bureau de Téléposte du Bassin du Bungalow. Sans main pour accomplir les menues besognes inhérentes à leur emploi, nos deux oiseaux doivent bondir, donner des coups de bec et percuter le sol avec leur popotin pour se frayer un chemin à travers un paysage interactif foisonnant de leviers, de clochettes et de boutons ! Mais pourquoi toute cette agitation ? Tout simplement parce qu'il faut livrer d'innombrables lettres en temps et en heure ! Du Dépôt, au Bureau du télégraphe, en passant par la Plateforme de distribution et le Poulailler des casoars, le courrier au Téléposte... passe comme une lettre à la poste... enfin, généralement. Surmontez les (petits) désagréments quotidiens : Bravez une météo peu clémente (et d'autres trucs encore plus bizarroïdes) tout en vous dandinant entre les différentes salles du Téléposte pour garantir que les habitants du Bassin du Bungalow reçoivent leur courrier. Et figurez-vous que les journées de travail sont loin d'être de tout repos : entre tempêtes de sable, blizzards, plantes carnivores et activités paranormales, Jeff et Debra ont du pain sur la planche ! Faites équipe ou soyez votre propre patron : Incarnez notre duo intrépide d'oiseaux, et mettez votre habileté de postier à l'épreuve en mode solo ou faites équipe avec un(e) ami(e) pour faire face au chaos qui règne dans la salle du courrier ! À vous de tirer votre épingle du jeu en modes coop en ligne et local. Quelle que soit la manière dont vous jouez, vous pourrez toujours compter sur l'équipe fort compétente du Téléposte : un groupe bigarré de postiers professionnels hauts en couleur qui se feront un plaisir d'aider vos kiwis à accomplir leurs tâches. Collectez des timbres pour personnaliser vos kiwis : Coordonnez vos kiwis pour obtenir le plus vite possible les messages envoyés. À la fin de chaque quart de travail, vous gagnerez des timbres qui vous permettront de débloquer de nouveaux accessoires de garde-robe pour personnaliser Jeff et Debra, et en faire les postiers à plumes les mieux habillés du Bassin du Bungalow. Libérez toute votre créativité avec des chapeaux, des masques, des sacs à dos, des coiffures et des motifs de plumes. Tenez-le-vous pour dit : au Téléposte, il n'y a pas de code vestimentaire ! Restez à l'affût des objets de collection : Les coins et recoins du Téléposte foisonnent de trucs et bidules tous plus étrangissimes les uns que les autres. Les kiwis les plus fureteurs pourront résoudre des énigmes savamment dissimulées et dénicher ainsi des objets de collection qui débloqueront des équipements cosmétiques spéciaux. Plongez au cœur du chaos avec les Heures sup. : Et n'oubliez pas que vous pouvez gagner des timbres en menant à bien des tâches supplémentaires au Téléposte. Nourrissez les casoars et faites-leur faire de l'exercice, colmater les canalisations qui fuient au sous-sol, veillez à ce que la réserve de papier bulle soit testée en bonne et due forme et remontez le moral des collègues à grands coups de batailles de boules de neige ! Il ne s'agit là que de quelques-unes des merveilleuses aventures en heures sup. qui vous attendent ! Obtenez des objets Garde-robe exclusifs sur Nintendo Switch™ uniquement : Offrez-vous un petit quart d'heure médiéval dans la salle du courrier avec notre tenue exclusive de chevalier (sur Nintendo Switch uniquement) ! Équipez Jeff et Debra à l'aide de casques éblouissants et de boucliers majestueux, puis relevez les défis du Téléposte haut la main (ou haut les ailes) pour faire honneur au Bassin du Bungalow !