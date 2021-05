KeyWe - Les kiwis postiers officialisent leur date d'embauche sur Nintendo Switch

Dévoilé un peu plus tôt cette années, nous étions encore dans l'attente d'une date de sortie officielle pour KeyWe, le jeu de tri postal atypique ou nous prendrons le contrôle de deux Kiwis. En plus de l'annonce de la date de sortie, calée au 31 août 2021 , nous apprenons ce jour qu'une version physique sera également proposée sur Nintendo Switch et supports concurrents à cette même date.

Sold Out, Stonewheat & Sons et Just For Games sont heureux d'annoncer que l'adorable jeu de coopération chaotique KeyWe sortira le 31 août 2021 en version physique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch.

En supplément, la version Nintendo Switch de KeyWe comprendra les accessoires et costumes exclusifs "Chevalier Lavande" et "Chevalier Ambre" pour permettre aux joueurs de distribuer le courrier façon médiévale. Équipez Jeff et Debra de casques éblouissants et de boucliers majestueux, et prenez d'assaut le téléposte pour l'honneur de Bungalow Basin !