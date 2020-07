Kellogg's dévoile les "Creepy Crunch", les nouvelles céréales officielles Minecraft

Grâce à Kellogg's, dès le mois d'août, les américains vont pouvoir commencer la journée avec un bon bol de céréales Minecraft Creepy Crunch ! Ces céréales sous licence officielle sont à la cannelle avec des petits morceaux de guimauve (un peu comme les Lucky Charms.) Elles permettront aussi aux fans de récupérer des codes DLC pour débloquer gratuitement des vêtements.

Annoncé uniquement aux Etats-Unis pour le moment, ces céréales disponibles en deux formats à 4$ et à 5,69$. En attendant de savoir si les Minecraft Creepy Crunch débarqueront un jour en Europe et plus spécialement en France, la boîte est à découvrir ici.

Source : Gonintendo