Kamiwaza: Way of the Thief - Le voleur au grand cœur débarque cette semaine sur Nintendo Switch

Attendu pour le 14 octobre 2022 sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée, Kamiwaza: Way of the Thief est disponible depuis ce mardi sur le territoire Américain. L'occasion pour NIS de nous dévoiler le trailer de lancement de ce jeu d'action signé ACQUIRE.

Joignez-vous à l'honorable voleur Ebizo dans les rues de Mikado et mettez à l'épreuve vos talents de larron ! Vous engagerez-vous sur la voie de l'honneur pour votre famille ? Le choix vous appartient. Après un braquage qui a mal tourné, Ebizo, voleur amateur, abandonne ses habitudes et mène une vie tranquille avec la seule survivante de l'incident, une jeune fille nommée Suzuna. Mais lorsqu'elle tombe malade, Ebizo doit retourner à son ancienne vie pour sauver celle de Suzuna.

Kamiwaza : Way of the Thief

Précommander sur amazon.fr

Source : Nintendo