Kamiwaza: Way of the Thief arrive cet automne en Occident sur Nintendo Switch

Jusqu'alors réservé au marché Japonais, la licence Kamiwaza débarque enfin en Occident sous l'appellation Kamiwaza: Way of the Thief. Attendu pour l'automne 2022 sur Nintendo Switch, PS4 et PC, nous vous laissons découvrir ci-dessous le titre du studio Acquire à travers sa bande-annonce de présentation.

Allez-vous emprunter la voie de l'honneur pour le bien de votre famille ? C'est à vous de choisir dans Kamizawa : Way of the Thief, qui sortira sur Nintendo Switch, PS4 et PC à l'automne 2022 ! Situé pendant la période Edo du Japon, Kamiwaza met en scène le voleur amateur Ebizo, qui aspire à voler les riches et à donner aux pauvres. Mais après un vol qui a mal tourné, Ebizo sauve la seule survivante, une fille nommée Suzuna, et abandonne la vie dangereuse de voleur, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. N'ayant pas d'autre moyen de payer ses médicaments, Ebizo retourne dans les bas-fonds miteux de Mikado.

En attendant davantage d'informations sur le jeu, vous pourrez retrouver l'essentiel sur le site officiel du jeu.