Kamiwaza: Way of the Thief dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Dévoilé le 1er avril dernier, le jeu Kamiwaza: Way of the Thief revient aux nouvelles ce mois-ci avec un tout nouveau trailer, accompagné d'une date de sortie officielle sur Nintendo Switch et PS4. Les joueurs pourront donc infiltrer les rues de Mikado à partir du 14 octobre 2022 . Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir le trailer ainsi qu'un communiqué officiel ci-dessous.

A propos du jeu : Dans les rues de Mikado, seuls les plus forts survivent. Lorsqu’un braquage tourne à la catastrophe, la vie d’un homme est changée à tout jamais. Prenant place durant la période Edo du Japon, Kamizawa raconte l’histoire de Ebizo, un voleur amateur qui désire dérober les riches pour donner aux pauvres. Durant sa première mission, il se retrouve avec son mentor Ainosuke, témoins du meurtre de civils innocents, orchestrés par leurs propres coéquipiers. Désabusé par cette démonstration de violence, Ainosuke conseille à Ebizo de fuir avec la seule rescapée, une jeune fille désormais orpheline. Dix ans plus tard, Ebizo est toujours fidèle à sa morale, menant une vie honnête et épanouie avec Suzuna, la jeune fille secourue qu’il considère désormais comme sa propre fille. Mais ce bonheur éphémère tourne vite au cauchemar lorsque Suzuna tombe malade. Afin de pouvoir acheter les médicaments dont elle a désespérément besoin, Ebizo doit assumer une terrible charge financière. Pour y faire face, il n’a d’autre choix que de revenir dans les bas-fonds de la ville de Mikado, mais se promet de ne voler uniquement que pour le bien des plus miséreux. Choisirez-vous la voie de l’honneur, même en étant voleur ? Le choix vous appartient. Caractéristiques : La famille avant tout : Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour ceux qui vous sont chers ? Les liens familiaux seront mis à l’épreuve dans ce récit émouvant et unique.

