Just Dance X Reebok - Ubisoft signe un nouveau partenariat avec l'équipementier sportif et dévoile de nouvelles chaussures

Après un premier partenariat pour promouvoir le jeu Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft et l'équipementier sportif Reebok dévoilent une nouvelle collaboration autour de la licence Just Dance. Directement inspirée de la chanson My Way disponible dans Just Dance 2022 promouvant le sport et la santé, cette nouvelle collaboration signe la sortie de 4 modèles de chaussures adultes, et un modèle enfant disponible dès à présent sur la boutique en ligne de Reebok.

La Question Low : Inspirée de l'ambiance colorée du jeu et de ses coachs, la Question Low x Just Dance est noire avec des œillets multicolores. Les logos des deux marques sont brodés en blanc sur ses flancs.

Inspirée de l'ambiance colorée du jeu et de ses coachs, la Question Low x Just Dance est noire avec des œillets multicolores. Les logos des deux marques sont brodés en blanc sur ses flancs. La Nano X1 Adventure : Modèle fitness iconique, la Nano X1 Adventure x Just Dance est noire et possède des imprimés et des lacets réfléchissants : un essentiel à porter de jour qui révèle toute son originalité dans l’obscurité.

Modèle fitness iconique, la Nano X1 Adventure x Just Dance est noire et possède des imprimés et des lacets réfléchissants : un essentiel à porter de jour qui révèle toute son originalité dans l’obscurité. La Club C Revenge et la Club C Junior : À la fois simple et polyvalente, la Club C x Just Dance, modèle iconique de la marque, a été conçue pour les adultes et pour les enfants avec un modèle Revenge et un Junior. De couleur blanche, l’énergie du jeu est révélée par ses semelles extérieures phosphorescentes dans le noir, par ses œillets colorés et un logo multicolore de Just Dance brodé sur le côté.

À la fois simple et polyvalente, la Club C x Just Dance, modèle iconique de la marque, a été conçue pour les adultes et pour les enfants avec un modèle Revenge et un Junior. De couleur blanche, l’énergie du jeu est révélée par ses semelles extérieures phosphorescentes dans le noir, par ses œillets colorés et un logo multicolore de Just Dance brodé sur le côté. La Freestyle Hi : Autre modèle lifestyle, la Freestyle Hi x Just Dance est blanche, elle possède des œillets colorés et un logo multicolore de Just Dance brodé sur le côté. Elle est également fabriquée en cuir métallique réfléchissant pour rappeler l'ambiance simple mais excentrique du jeu.