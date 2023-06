Just Dance 2024 Edition se dévoile et se date sur Nintendo Switch

Annoncé dès le début de la conférence Ubi Forward 2023, l'itération de cette année de la licence Just Dance, sobrement intitulé Just Dance 2024 Edition débarquera sans surprise sur Nintendo Switch à la fin de l'année . Prévu pour le 24 octobre prochain , cette mise à jour apportera avec elle de nouveau titres pour se trémousser comme :

Une édition limitée du jeu sera elle aussi disponible à sa sortie et celle-ci vous donnera accès à des éléments de personnalisation pour votre Dancer Card et une animation de victoire inédite.

Dansez et partagez des moments fun toute l'année grâce à la plus grande plateforme de jeu vidéo musical de tous les temps ! Just Dance 2024 Edition inclut 40 chansons, des hits les plus récents aux plus grands classiques. Dansez au rythme de "Flowers" de Miley Cyrus, "Tití Me Preguntó" de Bad Bunny, "How You Like That" de BLACKPINK et "I Want to Dance With Somebody" de Whitney Houston !