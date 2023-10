Just Dance 2024 dévoile sa liste de chansons

Just Dance 2024 Edition est dès à présent disponible sur Nintendo Switch et pour fêter sa sortie le titre d'Ubisoft vient de nous partager sa tracklist complète :

A Night in the Château de Versailles - The Just Dance Orchestra

A Queda - GLORIA GROOVE

After Party - Banx & Ranx ft. Zach Zoya

Butter - BTS

Calm Down - Rema

Canned Heat - Jamiroquai

Can't Tame Her - Zara Larsson

Chaise Longue - Wet Leg

Cradles - Sub Urban

Cure For Me - Aurora

DESPECHÁ - ROSALÍA

Don't Cha - The Pussycat Dolls Ft. Busta Rhymes

Flowers - Miley Cyrus

Gime More - Britney Spears

How You Like That - BLACKPINK

I Am My Own Muse - Fall Out Boy

I Wanna Dance With Somebody - Whitney Houston

I'm Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha

I'm Not Here to Make Friends - Sam Smith

It's the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams

Kill Bill - SZA

Makeba - Jain

My Name Is - D Billions

Never Be Like You - Flume Ft. Kai

Sail - AWOLNATION

Rapper's Delight - Groove Century

Say My Name - ATEEZ

Seven - Jung Kook ft. Latto

Shine a Little Love - The Sunlight Shakers

Stronger (What Doesn't Kill You) - Kelly Clarkson

Survivor - Destiny's Child

Swan Lake - The Just Dance Orchestra

Tainted Love - The Just Dancers

Tití Me Preguntó - Bad Bunny

Treasure - Bruno Mars

vampire - Olivia Rodrigo

Wasabi - Little Mix

Whitney - Rêve

Woof - Sofi Tukker

You Should See Me in a Crown - Billie Eilish

De quoi danser toute l'année en attendant Just Dance 2025 Edition sur Nintendo Switch... ou la console qui lui succédera (probablement les deux) ! Just Dance 2024 Edition est disponible sur l'eShop au prix de 59,99 euros pour sa version dite "normale", 69,99 euros pour sa version Deluxe qui contient un accès de quatre mois d'abonnement à Just Dance+ et 84,99 euros pour sa version Ultimate qui inclut 13 mois d'abonnements à ce service.