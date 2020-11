Jurassic World Evolution : Complete Edition disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

Amateur de jeu de gestion (style Theme Park World) et de l'univers Jurassic Park, cette news est faite pour vous. En effet sort aujourd'hui sur Nintendo Switch, Jurassic World Evolution: Complete Edition, un jeu de gestion où vous devrez construire mais aussi gérer par vos propres moyens votre parc d'attraction constitué essentiellement de dinosaure en tout genre. Plus de 60 espèces différentes vous y attendent. En plus de quatre packs de dinosaures et la collection d'apparences de la meute de vélociraptors, cette édition ultime compilera toutes les extensions narratives sorties jusqu'à aujourd'hui, à savoir :

Jurassic World Evolution : Retour à Jurassic Park

Jurassic World Evolution : Le sanctuaire de Claire

Jurassic World Evolution : Les secrets du Dr Wu

Sans plus attendre, retrouvez ci-dessous le trailer de lancement du jeu. Jurassic World Evolution: Complete Edition est d'ores et déjà disponible à l'achat sur l'eshop de la Nintendo Switch pour 59.99€.

Source : Nintendo