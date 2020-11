Jurassic World Evolution lance sa Complete Edition avec une nouvelle bande-annonce

Jurassic World Evolution : Complete Edition débarque aujourd'hui sur Switch. Pour l'occasion, Frontier Developments a publié une bande-annonce de lancement en mettant l'accent sur la portabilité du jeu avec de belles références aux films !

Le jeu de gestion tiré de la fameuse saga Jurassic Park et surfant sur le succès au cinéma de ses suites, vous proposera de construire et d'entretenir un véritable parc à dinosaures, tout en gérant à la fois l'aspect technique et sécuritaire de celui-ci, mais aussi d'administrer l'afflux de visiteurs ainsi que l'attrait général de votre parc. Le jeu vous proposera en même temps de conduire des recherches scientifiques pour découvrir de nouvelles espèces de dinosaures ou d'en modifier.

Cette ressortie dans une édition complète du jeu comprendra bien évidemment le jeu de base, ainsi que l'ensemble de ses contenus téléchargeables sortis et les nombreuses mises à jour ayant été déployée depuis.

Voici, ci-dessous, la description du jeu ainsi que des contenus téléchargeables fournie par l'éditeur :

Prenez la tête des opérations sur les îles légendaires de l'archipel des Muertes et ramenez à la vie les majestueuses et dangereuses créatures que sont les dinosaures. Travaillez pour faire progresser la science, favoriser le divertissement des visiteurs ou assurer la sécurité de tous dans un univers incertain où la vie trouve toujours son chemin.



Une expérience d'ampleur jurassique vous attend dans l'édition Premium de Jurassic World Evolution, qui inclut le jeu de base, une extension complète et 2 packs de dinosaures.



• Jurassic World Evolution : Les secrets du Dr Wu - Ce scénario des plus captivants vous propose d'accomplir des missions de campagne pour le compte du Dr Henry Wu, plus passionné que jamais par ses recherches sur les dinosaures hybrides.



• Jurassic World Evolution : Pack de dinosaures Deluxe - Accueillez cinq dinosaures majestueux et gérez au mieux votre collection, découvrez de nouvelles interactions entre animaux et préparez-vous à devoir affronter le chaos qu'ils risquent de causer !

• Jurassic World Evolution : Pack de dinosaures du Crétacé - Accueillez trois dinosaures extraordinaires dans votre parc et relevez les nouveaux défis de ce pack !