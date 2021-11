Jump Force - Le jeu sera bientôt retiré de l'eShop de la Nintendo Switch et les services en ligne, clôturés

Il aura fallu un peu plus de 3 ans avant que Bandai Namco ne se décide à mettre un terme à l'aventure Jump Force. Débutée en 2018 sur consoles concurrentes, ce jeu de combat avait, à la manière de la licence Jump Super Stars, l'ambition de proposer un jeu de combat en 3D réunissant les plus grandes figures des mangas paraissant dans le Weekly Shōnen Jump. Les licences Dragon Ball, One Piece, Naruto, Hunter X Hunter, Bleach et j'en passe se retrouvent alors entrain de joyeusement se mettre sur la tronche dans de grandes arènes en 3D.

Hélas avec un choix esthétique graphique, et une certaine mollesse dans le gameplay, Jump Force n'a pas réussi à attirer les foules, et ce n'est pas la sortie de Jump Force : Deluxe Edition sur Nintendo Switch en 2020 qui a changé quelque chose à la situation. Suite à cet échec semi-avoué, Bandai Namco vient de confirmer que les versions numériques de son jeu seront retirées de tous les stores, Nintendo eShop inclus, à partir du 8 février 2022 , ne laissant aux joueurs que la possibilité de récupérer le jeu en version physique.

De plus, les services en lignes cesseront aussi toute activité à partir du 25 août 2022 également voici le détail des éléments impactés :

Contenu qui sera inaccessible après la fin du service en ligne : Se connecter au lobby multijoueur

Événements en ligne

Fonctions des clans

Consulter le tableau d'affichage

Afficher les classements

Accepter les récompenses du compteur de récompenses

Boutique en jeu

Boutique Premium (*Seule cette fonction sera disponible jusqu'au 8/1/2022)

Matchs classés en ligne Contenu qui sera disponible après la fin du service en ligne : Contenu hors ligne

Batailles en ligne (*Sauf Matchs Classés)

DLC (*Les DLC achetés avant la fin des ventes pourront toujours être utilisés après la fin du service en ligne).