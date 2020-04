Jump Force : Deluxe Edition annoncé sur Nintendo Switch

Jump Force, annoncé initialement sur PC/PS4/XBOX One, fait encore parler de lui aujourd'hui. En effet, c'est par le biais de la chaîne Youtube officielle de Bandai Namco que nous apprenons que ce jeu de combat arrivera sur Nintendo Switch en 2020 . En attendant d'autres infos, retrouvez le trailer de lancement ci-dessous.

Pour rappel, Jump Force est un jeu de combat dont la particularité est de rassembler plus de 50 personnages célèbres de la culture geek japonaise tel que Son Goku, Luffy ou encore Naruto, pour ne citer que les plus populaires. Sans plus de précision pour le moment concernant sa date de sortie sur Nintendo Switch, cette nouvelle risque de faire plaisir aux fans du Shonen Jump.

Source : Youtube