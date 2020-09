Jump Force : Hiei de Yu Yu Hakusho fait son entrée en scène

Si vous ne le saviez pas, Jump Force : Deluxe Edtion fait partie du catalogue de la Nintendo Switch depuis peu. Nous apprenons aujourd'hui par le biais du Tokyo Game Show, qui se déroule en ce moment, qu'un nouveau personnage jouable va faire son arrivée dans le Character Pass n°2 de Jump Force et qui est autre que Hiei de Yu Yu Hakusho. Veuillez retrouver ci-dessous la vidéo de présentation de ce combattant inédit.

A savoir ce Character Pass n°2 proposera 5 nouveaux combattants dont Shôto de My Hero Academia, Meruem de Hunter X Hunter et dernièrement Hiei de Yu Yu Hakusho ainsi que deux autres personnages dont un provenant de l'univers de Bleach et l'autre de Jojo's Bizarre Adventure pour 17.99€. (voir image ci-dessous)

Petite information qui n'est pas des moindres, Meruem et Hiei arriveront cet automne sur PS4, Xbox One et PC tandis qu'il faudra être encore un peu patient du côté de la Nintendo Switch car ceux-ci sont attendus pour 2021 sans plus de précision.

Restez connecté sur Nintendo-Master pour ne rien manquer des prochaines futures annonces concernant Jump Force : Deluxe Edition.

Source : Youtube