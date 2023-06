Jumanji: Aventures Sauvages s'offre un trailer et une date de sortie sur Nintendo Switch

Reprenant les bases du reboot de 2017, Jumanji: Aventures Sauvages propose aux explorateurs en herbe de redécouvrir la nouvelle version de Jumanji en jeu vidéo à partir du 3 novembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Outright Games vous propose de découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Jumanji: Aventures Sauvages rassemble une équipe d’explorateurs héroïques pour une aventure multijoueur aussi drôle que palpitante. Smolder, Ruby, Mouse et Shelly sont de retour pour mettre la main sur un trésor dépassant leurs rêves les plus fous. Les joueurs devront unir leurs efforts pour parcourir le vaste monde de Jumanji et retrouver le légendaire Joyau de Jumanji, une mystérieuse relique qui leur permettra de rentrer chez eux.

Suite directe de JUMANJI : LE JEU VIDÉO (le précédent titre d’Outright Games), Jumanji: Aventures Sauvages proposera un monde quatre fois plus grand dans lequel les joueurs devront explorer des environnements variés (jungles sauvages, villages oubliés, pics enneigés, etc.), affronter des dangers mortels, défier des boss impitoyables et débloquer des objets.

Le groupe d’explorateurs est composé de personnages hétéroclites et hilarants possédant chacun des capacités uniques ainsi que des pouvoirs à débloquer en fonction de leur style de jeu. En solo ou en mode coopératif local à 4 joueurs, ils devront résoudre des énigmes diaboliques et vaincre de redoutables ennemis pour s’échapper de la jungle. Jumanji: Aventures Sauvages est un jeu idéal pour jouer entre amis ou en famille.