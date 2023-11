Jumanji : Aventures Sauvages est disponible sur Nintendo Switch

Le monde de Jumanji vous ouvre de nouveau ses portes avec l'arrivée de Jumanji : Aventures Sauvages sur Nintendo Switch et supports concurrents. Disponible puis ce vendredi 3 novembre , nous vous laissons découvrir la bande-annonce de lancement ci-dessous.

Les joueurs seront invités à retourner dans la jungle et au-delà pour retrouver le joyau de Jumanji dans une aventure multijoueur hilarante et passionnante. Digne successeur du jeu à succès d’Outright Games publié en 2019, de Jumanji : Aventures Sauvages, ce titre constitue une amélioration majeure et invite les fans de la franchise à explorer des jungles impénétrables, des marais terrifiants et des volcans explosifs. Chaque zone déblocable regorge d’ennemis dangereux, d’énigmes retorses et de redoutables boss. Pour survivre à ces périls en cascade, les joueurs pourront jouer à Jumanji : Aventures Sauvagesavec leurs amis et leur famille.

Si les joueurs acceptent cette mission, ils pourront incarner les personnages emblématiques de la franchise à succès : le Dr Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin « Mouse » Finbar et le professeur Shelly Oberon. Grâce à des pouvoirs, des bonus et des objets spéciaux à débloquer, les personnages s’adaptent à chaque style de jeu. Les joueurs peuvent mener leur quête en solo ou jouer avec un maximum de 3 amis en mode coopératif local 4 joueurs pour mettre la main sur des trésors mystérieux, découvrir des salles cachées et collectionner les éléments Jumanji éparpillés aux quatre coins de la carte.