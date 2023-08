Jumanji : Aventures Sauvages s'offre un nouveau trailer

A voir la canicule que l'on subit actuellement, on se demanderait presque si une partie de Jumanji ne serait pas en cours... Mais puisque l'on parle de Jumanji, vous serez ravis d'apprendre que Outright Games vient de diffuser un nouveau trailer dédié au dernier titre de la licence : Jumanji: Aventures Sauvages. Basé sur les films sortis en 2017, le jeu vous propose de rassembler une équipe de 4 explorateurs, Dr Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin « Mouse » Finbar et le professeur Shelly Oberon, dans une histoire déjantée au cœur d’une nature sauvage et luxuriante. Ils devront affronter de nombreux ennemis féroces pour trouver le joyau du Jumanji et rentrer chez eux. En attendant la sortie officielle du jeu le 3 novembre prochai n, nous vous laissons visionner le trailer en question ci-dessous.

Jumanji : Aventures Sauvages — Informations générales Suite directe de Jumanji : Le jeu vidéo sorti en 2019, le second titre d’Outright Games promet de plonger les joueurs dans un univers encore plus vaste et sauvage.

Les joueurs pourront incarner les membres hétéroclites d’un groupe d’explorateurs : Dr Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin « Mouse » Finbar et Professeur Shelly Oberon.

En mode solo ou en mode coopératif local à 4, les joueurs devront s’emparer de l’Œil du Jaguar et trouver un moyen de rentrer chez eux.

L’agilité et la vivacité d’esprit des joueurs seront mises à rude épreuve pour explorer le vaste monde de Jumanji : salles cachées, trésors perdus et objets à collectionner les attendent !

Jumanji : Aventures Sauvages offre une expérience de jeu facilitée pour le plaisir des plus jeunes grâce au contrôle simplifié de la caméra et des personnages.