Jujutsu Kaisen Cursed Clash sortira début février 2024 sur Nintendo Switch

Bandai Namco se lance dans une nouvelle adaptation mangas animé en jeu vidéo, et c'est Jujutsu Kaisen l'heureux élu. Dévoilé en juillet dernier, Jujutsu Kaisen Cursed Clash est un nouveau jeu de combat en arène qui proposera aux joueurs de disputer des combats en 2vs2 tout en redécouvrant la saison 1 de l'anime et de Jujutsu Kaisen 0. Attendu pour le 2 février 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir les trailers dédiés ci-dessous.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH proposera un mode histoire issue de la saison 1 de l'anime et de Jujutsu Kaisen 0, permettant aux joueurs d'affronter de puissants ennemis lors de combats intenses en 2 contre 2. Afin de tester leurs nombreuses techniques maudites avec ou contre des amis, un mode coopératif et compétition en ligne sera également disponible au lancement, permettant aux joueurs de faire équipe en ligne et d'affronter d'autres adversaires du monde entier dans des matchs classés ou amical.