Jujutsu Kaisen Cursed Clash - Gojo présente les mécaniques et modes de jeu dans un nouveau trailer

Etudiants du lycée Jujutsu, ouvrez vos cahiers ! Satoru Gojo, enseignant de première année, est présent ce jour pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Au menu du jour : découvertes des mécaniques de ce jeu d'action en 2 VS 2, et présentation des différents modes de jeu. Pour rappel, Jujutsu Kaisen Cursed Clash est attendu pour le 2 février 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Le système de combat du jeu exploite les techniques maudites uniques de chaque personnage. À 2 contre 2, les joueurs doivent choisir leur partenaire en fonction des synergies et des pouvoirs de chacun pour prendre l’avantage. Une fois leur jauge d’énergie maudite remplie, les personnages peuvent déclencher des coups ultimes et des pouvoirs « éveillés ». Ils peuvent également unir leurs forces avec leur partenaire pour une terrifiante attaque simultanée. JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH offre deux modes de jeu : Le mode Histoire reprend les aventures de l’anime et ajoute des histoires originales.

reprend les aventures de l’anime et ajoute des histoires originales. Le mode En ligne , qui offre trois options : En ligne versus, où les joueurs disputent des combats 2 contre 2 avec d’autres joueurs du monde entier. En ligne coopératif, où les joueurs font équipe avec un partenaire pour affronter des adversaires contrôlés par une IA de difficulté croissante. Un salon privé, où les joueurs peuvent défier leurs amis en ligne.

