Jujutsu Kaisen Cursed Clash - L'énergie occulte est libérée sur Nintendo Switch

Première adaptation du manga et de l'animé Jujutsu Kaisen, nous pouvons découvrir dès à présent Jujutsu Kaisen Cursed Clash sur Nintendo Switch et sur supports concurrents. En attendant de découvrir notre test dédié de ce jeu d'action et de combat en 3D, nous vous laissons profiter de la bande-anonce de lancement du jeu ci-dessous.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH propose un mode solo qui invite les joueurs à revivre les événements de la première saison de la série et du film d’animation JUJUTSU KAISEN 0, où Yuji Itadori, Yuta Okkotsu et plusieurs autres exorcistes luttent pour défendre l’humanité contre des monstres connus sous le nom de Fléaux dans le Japon contemporain. Les modes multijoueurs permettent quant à eux de sélectionner ses personnages préférés pour participer à des combats 2c2, classés ou non, dans des salons privés ou avec des joueurs inconnus. Les joueurs devront maîtriser les terribles Techniques Maudites pour déclencher des attaques simultanées et de redoutables combos. Plus un combattant progressera, plus ses attaques seront dévastatrices !

Avec ses mouvements et ses animations dynamiques, ses attaques surpuissantes et son esthétique fidèle à la série, JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH ravira aussi bien les fans de longue date que les néophytes en quête de combats intenses et explosifs.