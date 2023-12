Jouer à Super Mario Odyssey réduirait les symptômes dépressifs

La Nintendo Switch et Super Mario Odyssey, bientôt remboursés par la sécurité sociale ? On sait que jouer à des jeux vidéo améliore le fonctionnement cognitif chez les personnes en bonne santé, mais qu'en est-il des personnes souffrant de dépression ? D'après, une étude allemande récente, jouer à Super Mario Odyssey serait en tout cas bien plus efficace que certains traitements pour réduire les symptômes dépressifs ! Réunissant 46 personnes diagnostiquées avec une dépression, l'étude (réalisée sur 6 semaines ) a consisté à séparer les participants en trois groupes. Le premier, suivant un programme informatique d’entraînement cognitif (nommé "CogPack"), le second recevant un traitement clinique standard et le troisième, invité à jouer à un jeu vidéo en 3D, Super Mario Odyssey.

A l'arrivée, l'étude a mis en évidence que le groupe qui jouait à Super Mario Odyssey s'en sortait bien mieux avec une réduction de près de 50 % des symptômes dépressifs. Le jeu vidéo en 3D procurerait du plaisir et aurait un effet "sur les symptômes, la motivation à l'entraînement et la mémoire visuo-spatiale dans la dépression" tout en améliorant le bien-être subjectif.​

Evidemment, c'est une étude dont les résultats sont à interpréter avec prudence mais elle nous a donné furieusement envie de rejouer à Super Mario Odyssey !

Source : Psypost