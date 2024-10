Jeux NM d'or 2024, c'est parti ! Votez pour les meilleurs jeux sortis cette année sur Nintendo Switch

Les NM d'or sont de retour ! (Vous pouvez lancer cette musique).

Pour rappel, il s'agit d'une initiative de membres émérites de Nintendo-Master qui invite la communauté du site à se faire entendre en décernant des prix, dans diverses catégories, aux meilleurs jeux de l'année sortis sur les consoles de Nintendo.

Cette année encore, c'est JOFE qui joue les maîtres de cérémonie et gère l'évènement. C'est donc sur son blog qu'il faut se rendre pour participer et avoir tous les détails.

Evidemment, à Nintendo-Master on soutient l'évènement et on espère que vous serez nombreux à participer et à voter dans les 19 catégories retenues.

Cette année , pour vous remercier, et vous motiver un peu, et parce que les NM d'or sont une fête, l'un d'entres-vous, tiré au hasard, remportera un jeu surprise parmi les gros titres sortis cette année sur Switch. Le gagnant sera désigné, le jour de la remise de prix. Autant vous dire que le suspens sera total et la tension sera à son maximum ! Les Game Awards, à côté ce sera de la gnognotte !

On dit souvent que 2024 est une "petite année" pour la Switch mais il y a tout de même pas mal de jeux qui sont sortis (et d'autres arrivent encore). Pour vous rafraîchir la mémoire, JOFE a préparé une super vidéo que vous pouvez retrouver sur cette page et sur son blog.

Alors, quels jeux de 2024 seront récompensés par la communauté de Nintendo-Master ? Pour vous préparer à vous lancer dans l'aventure des NM d'or et tout savoir sur l'évènement, rendez-vous sur le blog de JOFE !