Insolite : un homme tente de braquer une banque déguisé en... Sonic

Mercredi 2 février, la police de la ville de DeLand en Floride a été appelée pour intervenir pour une tentative de braquage de la banque Florida Credit Union. D'après le West Volusia Beacon le braqueur, qui serait à priori un homme, aurait tenté de se faire remettre une grosse somme d'argent au guichet sous la menace d'un marteau et affublé d'un masque de Sonic le Hérisson ! L'homme aurait tenté de casser une vitre avant de prendre la fuite sans avoir réussi à prendre ne serait-ce qu'un dollar. Depuis, l'individu serait activement recherché. On l'aurait vu dans les rues avoisinantes peu de temps après les faits toujours affublé de son masque de Sonic... Le police a lancé un appel à témoins et si vous nous lisez depuis DeLand (notre audience est internationale) et que vous possédez des informations, vous pouvez contacter la police sur la ligne spéciale 386-626-7429.

Notez tout de même que si cette histoire est insolite et prête à sourire, la banque a fait savoir qu'il n'y avait eu aucun blessé et même aucune dégradation. Elle a en outre confirmé que l'agresseur avait filé sans argent et que la police était sur le coup... Une photo du braquage et du suspect ont été partagée sur le net pour aider à sa capture...

