Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai - Revivez les moments cultes de l'animé dès à présent sur Nintendo Switch

Spin-off de la licence culte Dragon Quest, basée sur l'animé DRAGON QUEST: The Adventure of Dai, Square Enix nous propose de découvrir dès aujourd'hui en sortie simultanée mondiale Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai. Cet Action-RPG exclusivement solo va vous permettre de vivre l'aventure épique du jeune Daï, avec une campagne narrative palpitante, un système de combat stratégique en temps réel, des cinématiques uniques pour faire progresser l'histoire et la possibilité d'explorer un donjon évolutif. En attendant de découvrir notre test dédié dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir la bande-annonce de lancement du jeu ci-dessous. Pour rappel, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai est proposé uniquement en dématérialisé en Europe (pour le moment ?). Si vous voulez mettre la main sur une version physique, il faudra vous tourner vers le marché asiatique en passant par la case import.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai raconte l'histoire de Dai dans sa quête pour protéger le monde de Hadlar, le terrifiant seigneur du mal, et des six légions de l'armée du mal. Accompagné de quelques alliés rencontrés lors de ses aventures (Popp, Maam et Hyunckel), Dai et ses amis affronteront l'armée du mal et les innombrables monstres qui la composent au cours d'une histoire épique durant laquelle vous débloquerez de nombreuses attaques, compétences et coups de grâce uniques.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai offre aux fans trois façons différentes de profiter du jeu et de développer les compétences de Dai, Popp, Maam et Hyunckel. Le "Mode histoire", le "Sanctuaire", ainsi que le "Mode challenge", disponible une fois le jeu terminé. Le "Mode histoire" propose aux fans de RPG une progression classique dans la campagne du jeu. Vous pourrez y suivre l'histoire principale et obtenir de nouveaux talents, compétences, ainsi que des accessoires rares à trouver et à équiper appelés les Souvenirs, qui renforceront encore plus vos compétences et vos statistiques. Ils seront d'une aide précieuse pour vaincre les six légions de l'armée du mal. À chaque nouveau Souvenir débloqué, vous verrez des scènes du manga original. Il est aussi possible de renforcer encore plus les Souvenirs en explorant le "Sanctuaire".

Dans le "Sanctuaire", les joueurs progresseront à travers plusieurs salles différentes, avec des combats de plus en plus ardus, mais où chaque victoire permettra d'obtenir un assortiment de récompenses. De plus, le "Sanctuaire" est un donjon spécial dans lequel les monstres et les pièges changent à chaque partie. Il propose une expérience unique et à la difficulté relevée pour les joueurs qui aiment prendre des risques.

Après avoir terminé le Mode histoire, le "Mode challenge" sera disponible, et les joueurs pourront y affronter des adversaires encore plus puissants que ceux du Mode histoire. Dans le "Mode challenge", vous trouverez des versions revisitées des combats du Mode histoire. C'est une manière idéale de mettre vos talents à l'épreuve. Montrez que vous avez l'étoffe d'un héros et affrontez des versions encore plus fortes des six légats du seigneur du mal, ainsi que bien d'autres ennemis.