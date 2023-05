Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai dévoile sa date de sortie mondiale avec un nouveau trailer

Nouveau spin-off de la licence culte de Square Enix, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai se présente comme un Action-RPG mettant en avant les héros des mangas et animé éponyme Dragon Quest : La Quête de Daï. Le dernier trailer proposé à l'occasion du Dragon Quest Day nous propose de découvrir de nouvelles informations, ainsi qu'une date de sortie, désormais calée au 28 septembre 2023. En attendant de pouvoir découvrir par nous-même cette nouvelle aventure, nous vous laissons profiter dudit trailer ci-dessous.

Plongez dans l'histoire de l'anime légendaire DRAGON QUEST The Adventure of Dai dans un action-RPG grisant où de superbes graphismes rencontrent des illustrations provenant de l'anime et du manga. Sur une île isolée des mers méridionales, un garçon appelé Dai vit parmi les monstres, rêvant de devenir un héros, lui aussi. Tout cela change lorsque le seigneur du mal revient à la vie. Confronté à cette nouvelle menace planant sur le monde, Dai fait une promesse à son mentor, rencontre de nouveaux amis, et découvre peu à peu le destin qui lui est réservé... Voici le début de l'aventure de Dai, et de sa quête pour devenir un véritable héros !