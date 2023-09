Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai dévoile un nouveau donjon et un mode Challenge

Prochain épisode spin-off adapté de l'animé éponyme de la licence Dragon Quest, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai sera disponible dans un peu plus de deux semaines sur Nintendo Switch. Square Enix continue de nous abreuver de détails en nous dévoilant ce jour deux nouveaux éléments : un tout nouveau donjon à parcourir, ainsi que le mode Challenge. Pour rappel, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai sera accessible exclusivement sur l'eShop de la Nintendo Switch (en Europe) le 28 septembre 2023. Seul le Japon autres territoires asiatiques auront le droit à une version physique (pour le moment ?).

Les joueurs exploreront le "Sanctuaire", un donjon unique en son genre avec des combats de plus en plus durs à chaque salle traversée et où la victoire permet d'obtenir de nombreuses récompenses. Le "Sanctuaire" est un donjon spécial dans lequel les monstres et les pièges changent à chaque partie. Il propose une expérience unique à la difficulté relevée pour les joueurs qui aiment prendre des risques. Vous pourrez débloquer le "Sanctuaire" en progressant dans le mode histoire. Une fois à l'intérieur, vous y retrouverez le gardien mémoriel qui vous chargera d'explorer ses profondeurs. Mais attention : chaque fois que Dai part explorer le "Sanctuaire", la difficulté revient au niveau le plus bas et seuls les alliés et les Souvenirs obtenus dans le mode histoire sont disponibles. Voici ce qui attend les joueurs dans le "Sanctuaire" : Des compétences d'équipe, des sorts et des Souvenirs à renforcer : les joueurs pourront relever de nombreux défis uniques. Il ne faudra pas hésiter à se rendre au Sanctuaire entre deux sessions du mode histoire pour renforcer son équipe et triompher de combats toujours plus difficiles !

De nombreux "pièges" à éviter : chaque salle du Sanctuaire comprend de nombreux "pièges" qui viendront mettre des bâtons dans les roues des joueurs. Ceux-ci se déclencheront parfois lors des combats contre les monstres. Une grande variété de "pièges" bloquera la route de Dai et de ses alliés en faisant, par exemple, surgir des flammes pour leur infliger des dégâts !

Des hordes de monstres et de puissants ennemis à combattre : en plus de devoir affronter des légions de monstres, les joueurs se retrouveront parfois face à des versions plus puissantes des ennemis déjà combattus dans le Mode histoire !

Risquer le tout pour le tout en continuant d'explorer le temple : après avoir terminé un certain nombre de salles, les joueurs peuvent continuer l'exploration, ou repartir avec les récompenses obtenues. Mais attention ! En cas de défaite, toutes les récompenses seront perdues.