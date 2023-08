Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai nous présente son mode histoire et son système d'amélioration

Nouvel opus de la saga Dragon Quest à venir sur Nintendo Switch et supports concurrents, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai revient ce jour avec de nouvelles informations sur son contenu. Plus précisément, nous nous attardons ce jour sur le mode histoire ainsi que le système d'amélioration du jeu. Pour rappel, le titre est attendu sur en version dématérialisée (uniquement en Occident) le 28 septembre 2023 .

Dans Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai, les joueurs revivront des parties de l'anime DRAGON QUEST The Adventure of Dai, jusqu'à la bataille de la forteresse de Rochedémon, et pourront explorer l'histoire au-delà du gameplay global. Dans le mode histoire , les joueurs prendront part à des combats palpitants, mais ils suivront également l'histoire de The Adventure of Dai au fil d'instantanés et de cinématiques reproduisant des séquences célèbres de l'anime.

Plus l'histoire avance, et plus les combats contre l'armée du mal deviendront intenses.

, et plus les combats contre l'armée du mal deviendront intenses. Le mode Histoire (facile), quant à lui, propose un niveau de difficulté plus bas qui permettra aux joueurs de vivre une aventure plus facile et plus axée sur le scénario. Ils pourront améliorer chacun des quatre héros grâce au pouvoir des souvenirs qu'ils ont forgés afin de livrer les batailles les plus difficiles contre l'armée du mal ! Un système d'amélioration des personnages uniques : les souvenirs Les souvenirs reprennent des séquences célèbres de l'anime DRAGON QUEST The Adventure of Dai, tout en entraînant les disciples d'Avan afin qu'ils triomphent des difficiles combats à venir !

Vous pourrez obtenir des souvenirs en progressant dans le mode histoire, et en terminant le sanctuaire.

Les personnages équipés de souvenirs verront leurs capacités s'améliorer de diverses façons, et ils pourront en utiliser davantage simultanément à mesure qu'ils gagneront des niveaux.

Les souvenirs sont classés 1 à 3 étoiles ; ceux ayant le plus d'étoiles étant les plus puissants. Certains souvenirs 3 étoiles ont par ailleurs des effets spéciaux supplémentaires. Voici quelques souvenirs qui apparaîtront dans le jeu, et les améliorations qu'ils apportent aux personnages : Petite fierté La scène durant laquelle Popp répond à la question de Crocodine au château de Romos. Ce souvenir améliore les statistiques magiques.

La soif de victoire Paroles de Flazzard qui résument bien son but ultime : triompher, quoi qu'il en coûte. Ce souvenir renforce principalement les attaques physiques.

Slash-cieux (Daï) Cette scène montre Daï utilisant l'arcane de l'épée de l'école Avant « Slash-cieux ». Ce souvenir renforce les dégâts infligés par les compétences et la puissance de Slash-cieux.

À mort la justice Cette scène montre Hyunckel, racontant comment il a perdu espoir en la justice et a laissé la haine envahir son cœur. Ce souvenir de niveau supérieur renforce les PV et la défense.