Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai - Découvrez les styles de combat des personnages

Basé sur l'animé de 2021, qui est une revisite de l'animée de 1992, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai est le prochain Action-RPG de Square Enix à paraître sur Nintendo Switch et supports concurrents le 28 septembre prochain. En Attendant, le studio nous propose de découvrir les différentes capacités des héros que nous allons pouvoir incarner le long de l'aventure :

Style de combat de Daï : taillader les ennemis en combat rapproché à l'aide de ses couteaux et épées.

Aptitude spéciale : « Aura draconique » pour considérablement augmenter toutes ses statistiques.

: « Aura draconique » pour considérablement augmenter toutes ses statistiques. Talent spécial et coup de grâce : Daï maîtrise également à la perfection l'arcane de l'épée de l'école Avan et terrasse les ennemis avec « Slash-vague », et son coup de grâce, « Avan Strash ».

Style de combat de Popp : éliminer les ennemis avec ses attaques magiques.

Aptitude spéciale : « Méditation » raccourcit le temps de recharge entre chacun des talents de Popp.

: « Méditation » raccourcit le temps de recharge entre chacun des talents de Popp. Talent spécial et coup de grâce : inflige des dégâts phénoménaux aux ennemis avec son talent de glace, «Superglace », et son coup de grâce, « Mégaflamme ».

Style de combat de Maam – prêtresse : attaquer à l'aide de sa lance-marteau et soutien des alliés grâce à son pistolet magique.

Aptitude spéciale : Ne pas oublier de recharger le pistolet magique pendant les combats !

: Ne pas oublier de recharger le pistolet magique pendant les combats ! Talent spécial et coup de grâce : Maam est douée en sorts curatifs comme « Soins partiels ». Avec son coup de grâce, « Cartouche : Superglace », elle tire sur les ennemis des balles infusées du sort « Superglace » !

Style de combat de Hyunckel – épée-armure démoniaque : écraser ses ennemis avec ses arcanes de l'épée de l'école Avan et ses nombreux talents d'aura des ténèbres.

Aptitude spéciale : Amdo renforce sa défense grâce à l'épée-armure démoniaque.

: Amdo renforce sa défense grâce à l'épée-armure démoniaque. Talent spécial et coup de grâce : son coup de grâce, « Bloody Scraid », développé alors qu'il faisait partie de l'armée du mal, inflige des dégâts colossaux aux ennemis !

Au fil de l'histoire, de nouveaux styles de combats seront disponibles pour Maam et Hyunckel et proposeront des aptitudes et coups de grâce supplémentaires afin d'aider Daï dans son aventure.

Style de combat de Maam – combattante : après avoir appris l'arcane du maître combattant, Maam vainc ses ennemis grâce à son agilité et à sa puissance sans égale en combat rapproché.

Aptitude spéciale : l’aptitude « Concentration » raccourcit le temps de recharge entre les talents pour l'aider à infliger des attaques consécutives !

: l’aptitude « Concentration » raccourcit le temps de recharge entre les talents pour l'aider à infliger des attaques consécutives ! Talent spécial et coup de grâce : infliger un déluge d'attaques normales et de capacités, comme « Furie martiale », puis assénez votre coup de grâce, « Coup de poing ignescent » !

Style de combat de Hyunckel – lance-armure démoniaque : Hyunckel manie tout aussi bien la lance que l'épée !