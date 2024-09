Inazuma Eleven RE : le remake du premier Inazuma en 2026 sur PC, Playstation et Nintendo Switch

Alors qu'on en finit plus d'attendre la sortie d'INAZUMA ELEVEN: Victory Road, le nouvel opus de la célèbre franchise (dont le développement a été tout une aventure), Level 5 vient d'annoncer un nouveau jeu Inazuma. Enfin, nouveau, pas tout à fait. En effet, à l'occasion de la conférence Level-5 Vision 2024, le studio a officialisé l'arrivée prochaine d'un remake du tout premier Inazuma Eleven initialement sorti en 2008 au Japon sur Nintendo DS et qui a déjà eu droit à un remake en 2014 sur 3DS.

Nommé Inazuma Eleven Re, ce remake proposera de nouveaux graphismes "chibi", de nouvelles fonctionnalités et des améliorations d'accessibilité pour permettre "à tous les joueurs d'en profiter". Un premier aperçu du remake est disponible avec un trailer à découvrir ci-dessous. Notez qu'il faudra cependant patienter (encore) avant d'en profiter puisque Inazuma Eleven RE est attendu en 2026 sur PC (Syeam), PS4, PS5 et Nintendo Switch. Et oui, manifestement, il y aura encore des jeux Switch en 2026.

En ce qui concerne INAZUMA ELEVEN: Victory Road, le jeu est désormais attendu en juin 2025 .

Source : Inazuma