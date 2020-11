Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau : le préquel de Zelda Breath of The Wild victime de fuites sur le net

Pour Nintendo, c'est véritablement "l'ère du fléau" ! A chaque sortie d'un de ses gros titres, la société japonaise doit faire face à des fuites plus ou moins massives qui viennent polluer et compliquer leur lancement. C'est arrivé aux derniers jeux Pokémon mais aussi à Paper Mario : The Origami King... Et cette fois-ci, il semblerait que cela arrive aussi à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. D'après nos confrères de GoNintendo, c'est le jeu complet qui se serait déjà retrouvé sur le net et ainsi toutes les informations cruciales concernant le jeu : les personnages, l'intrigue, les boss, les cinématiques... Une vraie "calamité" pour Nintendo mais aussi pour tous les joueurs qui ne veulent pas se faire spoiler leur aventure et veulent la découvrir manette en main.

D'après Nintendo Life, la fuite proviendrait de plusieurs personnes ayant reçu le jeu en avance (on pense évidemment aux testeurs...) et qui l'auraient mis à disposition sur le net permettant notamment aux datamineurs d'en extraire toutes les informations. Quant on pense que Nintendo a réussi à garder secrète l'existence du jeu jusqu'en septembre dernier , on se rend compte que le moment délicat, c'est toujours le moment de la sortie. Heureusement, d'ici deux jours , les joueurs qui le souhaitent pourront acquérir le jeu. D'ici là, faîtes très attention en vous rendant sur les réseaux sociaux et sur les fil de discussion consacré au jeu.

Evidemment à Nintendo-Master, on ne divulguera aucune information sur le jeu, autre que celles officielles et autorisées. En attendant notre test complet, n'oubliez pas que vous pouvez lire notre preview complète !