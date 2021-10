Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Terrako en fâcheuse posture dans la première mission du dernier DLC

Depuis ce vendredi 29 octobre , la deuxième partie du Pass d'Extension de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est enfin accessible à tous les joueurs, permettant d'apposer un point final à cette aventure basée sur le background the The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Intitulée Le Gardien du Souvenir, ce nouveau contenu va permettre aux joueurs de visualiser les fameuses données stockées par le petit Gardien Terrako et découvertes par Pru'Ha et son acolyte Faras. Nous aurons ainsi la possibilité de découvrir des scènes jusqu'ici inédites comme les premiers pas de Terrako dans le Hyrule du passé, avant de faire la rencontre de Link au début du jeu de base.

En attendant de voir si vous souhaitez ou non opter pour l'achat du Pass d'Extension du jeu maintenant que tout son contenu est disponible, nous vous laissons découvrir ci-dessous la toute première mission de la Vague 2.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est disponible depuis le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch. Le Pass d'Extension quant à lui est proposé sur l'eShop au prix de 19,99€.