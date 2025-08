HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT - Neferpitou débarquera cet automne en DLC

Le principal reproche fait à HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT lors de sa sortie était son faible casting de 16 personnages, alors que tant d'autres personnages auraient mérité d'avoir leur place, comme par hasard une certaine fourmis-chimère dénommée Neferpitou. Vous vous demandiez où elle était passée ? Elle attend tout simplement son arrivée en tant que personnage DLC, et sera donc disponible dès cet automne . Son trailer de présentation dévoile également les ombres des 3 autres personnages qui composeront avec Neferpitou le Season Pass 1. On semble ainsi y distinguer Phinks Magkav, Shizuku Murasaki et Zeno Zoldik.